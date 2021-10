Victor San Marino, Pastorelli: "Domani una finale, conta solo vincere"

Che la sfida col Cotignola sia un crocevia fondamentale per il campionato del Victor San Marino è un pensiero condiviso un po' da tutti e anche il centrocampista Lorenzo Pastorelli è sulla stessa lunghezza d'onda: "Per noi domani deve essere come una finale: non sono ammessi né sconfitta né pareggio, dobbiamo per forza vincere per rilanciarci in classifica. Come dichiarato dalla società il nostro obiettivo è stare più in alto possibile, in questo momento veniamo da prestazioni non positive e dobbiamo vincere e rilanciarci. Come dice il mister, noi centrocampisti dobbiamo attaccare di più l'area, perché magari spesso siamo titubanti per le ripartenze e invece dobbiamo scioglierci. E secondo me domenica è l'occasione perfetta, perché cercare di fare subito un gol ci può sbloccare".