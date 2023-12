SERIE D Victor San Marino, per D'Este almeno un mese di stop Gli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante biancazzurro hanno evidenziato una lesione di 2° grado al collaterale mediale e uno stiramento del crociato anteriore.

Nicholas D'Este dovrà stare fermo almeno un mese. Gli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante hanno evidenziato una lesione di 2° grado al collaterale mediale e uno stiramento del crociato anteriore: ora lo aspettano 30 giorni di riabilitazione, dopodiché sarà rivalutato per capire se potrà rientrare subito o se sarà necessario altro tempo. Tutto sommato una buona notizia, considerando che, per lui, si temeva la chiusura anticipata della stagione. Capocannoniere di squadra con 6 reti, D'Este si è infortunato in allenamento alla vigilia della trasferta di Imola di domenica scorsa.

