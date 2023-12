SERIE D GIRONE D Victor San Marino – Prato 1-1. Un tempo a testa e pareggio giusto Errore della difesa del Victor per il vantaggio Prato con D'Agostino. Nella ripresa il gol di De Santis per il pareggio

Gli ultras del Prato si sistemano sulla collinetta di Acquaviva per assistere all'incontro e con uno striscione eloquente fanno capire il perché non si siano sistemati in tribuna. Victor San Marino – Prato comincia così, con la civilissima protesta verso la propria squadra dei tifosi del Prato. Cassani senza D'Este e Lazzari, Prato con il look rifatto da questo inizio di mercato di riparazione. Grande equilibrio nel primo tempo, il Victor è pericoloso solo con le palle inattive: De Queiroz prima e Morelli poi non riescono a metterla dentro. Frittatona difensiva al minuto 23, tra Bertolotti, Pazzini e De Queiroz, errori in serie che portano D'Agostino a concludere con la porta completamente sguarnita. Prato in vantaggio. Il Victor della prima frazione appare involuto e goffo. Sul finire di frazioni Stikler lascia Benvenuti sul posto, il ragazzo ha necessariamente bisogno di tirare il fiato, Trovade conclude sul traversone del compagno di squadra ma non trova la porta.

Ripresa: i cambi di Cassani e il Prato che fa l'errore di abbassarsi troppo, rilanciano il Victor che fa molta più densità nella tre quarti toscana ma pericoli, eccezion fatta da palle inattive, non ne crea almeno fino al minuto 20, quando il diagonale di Lattarulo esce di un soffio. La spinta dei biancoazzurri diventa incessante e trova i frutti poco dopo. Il tiro-cross di Enrico Sabba, deviato, si trasforma in un assist per Alessandro De Santis, che gira di testa in porta, il suo secondo centro stagionale. Questo è il momento in cui il Victor dà l'impressione anche di poterla vincere con le conclusioni in successione di Gramellini, Haruna pallonetto uscito di un niente e ancora il nigeriano, ottimo il suo rientro. Il forcing non porta il sorpasso. Allo stadio di Acquaviva, Victor San Marino – Prato 1-1.

