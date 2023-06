Victor San Marino: preparazione pre-campionato dal 19 luglio ad Acquaviva

Mentre prosegue il lavoro del direttore sportivo Luca Bollini per il completamento della rosa in vista del prossimo campionato di serie D ed in attesa dei lavori ai campi di Pietracuta, la cui ultimazione è prevista per settembre, il Victor San Marino comincerà la preparazione precampionato mercoledì 19 luglio. Nelle prime due settimane verranno svolte doppie sedute di allenamento giornaliero allo stadio di Acquaviva, messo a completa disposizione dalla Federcalcio, alla quale la dirigenza del Victor rivolge un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione.