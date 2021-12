Victor San Marino: preso il centrocampista Nicholas Santoni

Il Victor San Marino ha raggiunto l’accordo con Nicholas Santoni, centrocampista centrale, classe 1997. Santoni, quest’anno in forza al Cattolica, in passato ha anche vestito le maglie di Tre Penne, Tre Fiori, Sammaurese, Mantova e Bellaria collezionando 159 presenze e 8 gol in serie D oltre a quattro presenze in partite di qualificazione alle competizioni calcistiche europee Uefa, ossia Champions League, Europa League e Conference League. Ora approda alla corte del tecnico Gianni D’Amore per dare un importantissimo supporto al club sammarinese garantendogli tanta qualità e tanta esperienza.

Sempre la società biancazzurra annuncia che il difensore Filippo Santi e gli attaccanti Matteo Prandelli e Samuele Pancotti non fanno più parte della squadra. Santi e Pancotti, entrambi nel giro della Nazionale Under 21 di San Marino, hanno deciso di lasciare il Victor San Marino per motivi di studio e lavoro che impediscono loro di allenarsi regolarmente con il resto della squadra.