SERIE D Victor San Marino: rimonta clamorosa. Da 0-2 a 2-2 I biancoazzurri non giocano una delle loro migliori partite ma sotto 0-2 riescono a rimontare e strappare un punto d'oro

Victor San Marino: rimonta clamorosa. Da 0-2 a 2-2.

Il tecnico dell'Aglianese Ciccio Baiano, dirà al termine della partita, che non c'erano le condizioni per giocare. Le raffiche di vento hanno variato le traiettorie del pallone e a suo giudizio la partita andava rinviata. Stefano Cassani recupera Lorenzo Lazzari schierato come quinto di centrocampo. Dopo un inizio di assestamento, entrambe le squadre hanno faticato a trovare le misure alle incessanti raffiche, momento positivo Aglianese intorno al ventesimo, Perugi, si incunea in area e calcia sull'esterno della rete. Una deviazione provoca l'angolo, il diciannovenne Lika alla conclusione, Pazzini ancora in corner. Il portiere biancoazzurro compie un intervento prodigioso inarcandosi per andare a togliere la conclusione di Viscomi diretta sotto la traversa.

Il Victor San Marino lento e macchinoso, con la quinta partita in quindici giorni, energie in riserva va vicinissimo al vantaggio sempre su palla inattiva. Sull'angolo di Sabba, si alza Haruna, sulla riga di porta, il difensore dell'Aglianese sistemato sul primo palo, rinvia, strozzando l'urlo in gola agli spettatori sammarinesi che avevano visto la palla dentro. Finale di tempo favorevole alla formazione dell'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano. Bocalon alla conclusione, Pazzini in due tempi. Poi sul fallo laterale da destra, dormita colossale della difesa del Victor, ne approfitta l'albanese Ardit Lika, per spedirla alle spalle di Giammarco Pazzini.

Reazione della squadra di Cassani: punizione Sabba, ancora un salvataggio di un difensore sulla linea a mettere in calcio d'angolo. E sempre su palla inattiva, il solito Lika, di testa colpisce il palo esterno. Nella ripresa il Victor leggermente meglio sul piano dell'intensità, si fa vedere con De Queiroz, suggerimento per D'Este girata alta. Quando al minuto 24 sul suggerimento di Maloku, Riccardo Bocalon tra i due centrali gira di testa alle spalle di Pazzini sembrava definitivamente una giornata no per il Victor.

Cassani cambia tutto quello che può cambiare. Con in campo Sollaku, Tosi, Lombardi, Morelli, e Gramellini, passa al 3-4-3 ed ha ancora una volta ragione. Angolo di Sabba, Alessandro Tosi sul secondo palo la spinge dentro. Primo gol in Serie D per il nazionale sammarinese, in settimana debilitato dal virus intestinale. Dimezzate le distanze, Victor a testa bassa, sul traversone dalle retrovie, Fiaschi anticipa D'Este e rischia l'autogol. Al 92esimo, sull'ennesimo taglio dentro, Nicholas D'Este arresta e gira in porta il gol di un pareggio che vale una vittoria.

Quinto centro stagionale per il centroavanti sempre più leader di questo gruppo. Allo stadio di Acquaviva, Victor San Marino – Aglianese 2-2.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: