Victor San Marino: salta il test con il Cattolica per alcune positività al Covid

Dopo la cancellazione dell'allenamento congiunto con il Rimini, per il Victor San Marino salta anche quello con il Cattolica in programma domani alle ore 15 al “Calbi”. In vista di questo impegno, infatti, i biancazzurri si erano sottoposti ad un ciclo di tamponi dal quale sono emerse alcune positività al Covid.

