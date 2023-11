SERIE D Victor San Marino – Sammaurese derby confermato Il Victor San Marino non ha chiesto il rinvio alla Lega della partita contro la Sammaurese.

Si gioca regolarmente domenica 19 novembre il derby valido per la 12° giornata di Serie D Girone D, Victor San Marino – Sammaurese. La società del Titano nonostante i prestiti alle Nazionali, Alessandro Tosi e Lorenzo Lazzari alla Maggiore, e Tommaso Benvenuti e Simone Santi all'Under 21, ha deciso di non chiedere il rinvio alla Lega come era invece accaduto precedentemente, ma la partita si giocherà regolarmente allo stadio di Acquaviva domenica 19 novembre alle 14.30. Tommaso Benvenuti e Simone Santi rientreranno in gruppo venerdi e saranno a disposizione di Cassani per l'importante match di domenica.

Non saranno della partita invece Lazzari e Tosi impegnati nel doppio impegno con la Nazionale Maggiore di San Marino: venerdi 17 contro il Kazakistan e lunedi 20 al San Marino Stadium con la Finlandia. Non destano preoccupazione le condizioni di Nicholas D'Este che aveva avuto un problema al ginocchio subito dopo il gol realizzato contro il Progresso. Sulla strada del recupero anche i due centrocampisti Lattarulo e Morelli.

