ECCELLENZA GIRONE C Victor San Marino: tra presente e futuro e l'arrivo di nuove risorse Ultima giornata del campionato di Eccellenza. Domani il Victor San Marino chiuderà la regoular season a Russi squadra che precede i biancoazzurri di un punto in classifica.

Chiudere al secondo posto che vale i play off, l'obiettivo dei titani, ma perchè questo accada devono verificarsi una serie di combinazioni. Il Victor deve vincere a Russi e la Savignanese non deve battere il Sanpaimola. Questo perchè l'arrivo alla pari tra Victor San Marino e Savignanese premierebbe la società di Savignano in virtù degli scontri diretti.

Gianni D'Amore ha tutti a sua disposizione eccezion fatta per gli infortunati di lungo corso: Cola, Rosti e Luvisi. Da verificare fino all'ultimo le condizioni di Guglielmi e Carrer ma che dovrebbero essere della partita. Rientra dalla squalifica Pedrazzini. Il futuro? Società presente in quasi tutti i suoi effettivi alla rifinitura. Ennesimo segnale di compattezza in un momento decisivo della stagione. Resta, seppur molto difficile, un pensiero rivolto alla serie D, ma la logica porta a pensare che il Victor resterà in Eccellenza anche il prossimo anno.

La società presieduta da Luca Della Balda ha lavorato bene gettando le basi per le stagioni che verranno cercando di garantire continuità. Ma con quali forze? Così come già lo era nel periodo Crescentini, resta ancora troppo basso il feeling tra FSGC e San Marino Calcio (in questo caso Victor). Anche in questa stagione pochi i punti in comune tra due realtà, che potrebbero, al contrario, raggiungere insieme obiettivi nell'interesse del calcio sammarinese.

Due realtà che sia nell'era De Biagi, che in quella Mancini, ed ora in quella Della Balda, continuano a ragionare per compartimenti stagni senza un comun denominatore. Il Victor vuole continuare a vivere in piena salute, per farlo, servono risorse , e da questo punto di vista, sembrano imminenti ingressi in società di forze fresche, e se così fosse l'obiettivo della prossima stagione non può che essere la promozione in serie D



