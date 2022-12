ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor San Marino: ultimi giorni di vacanza poi l'avvicinamento alla Comacchiese Il Victor sarà impegnato a Villa Silvia per un allenamento congiunto con la Primavera del Cesena. Poi da lunedi 2 settimana tipo in avvicinamento alla ripresa del campionato

L'allenamento congiunto a Villa Silvia, domani ore 14.30, con la Primavera del Cesena è l'ultimo impegno del 2022 del Victor San Marino. Un 2022 assolutamente da ricordare per una società nuova capace in 18 mesi di centrare il secondo posto nel suo primo anno di Eccellenza e chiudere al comando e laurearsi campione d'inverno nel campionato in corso. Poteva chiudersi meglio il mese di dicembre, questo lo sa anche il tecnico Cassani, ma la flessione di una formazione capace di conquistare 45 punti in 20 incontri sta nell'ordine delle cose. Le due sconfitte consecutive con Cava Ronco e Russi sono alle spalle, il Victor riprenderà l'8 gennaio contro la Comacchiese per rimettersi in moto. Cassani lascerà alla squadra l'opportunità di trascorrere capodanno e primo dell'anno in libertà, ma dal 2 gennaio si riparte con la settimana tipo che porterà alla sfida con la Comacchiese. Altra concomitanza con la San Marino Academy che ospita la Sampdoria all'Acquaviva Stadium per la Coppa Italia. La Federazione Gioco Calcio sammarinese sta cercando di trovare una soluzione prima della fine dell'anno con il probabile anticipo della sfida di Coppa Italia femminile a sabato 7, lasciando al Victor il regolare incontro dell'8 gennaio con la Comacchiese come da programma all'Acquaviva Stadium alle 14.30. Non c'è ancora l'ufficialità ma dovrebbe arrivare a breve.

