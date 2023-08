SERIE D Victor San Marino, ultimo test prima della stagione ufficiale Domani a Longiano contro il Gambettola l'ultima amichevole per la squadra di Cassani

C'è l'ultimo test amichevole prima delle partite che contano. Domani a Longiano ore 16.30, campo della Cocif, contro il Gambettola del tecnico Marco Bernacci. Va sottolineato che nelle quattro sgambate fin qui disputate dai biancoazzurri nessuno si è risparmiato. Ritmi sempre alti e giocate di qualità fin dalla prima amichevole con il Rimini dove è arrivata l'unica sconfitta, poi l'ottimo pareggio con la Vis Pesaro e le due vittorie con Savignanese e Russi in grande controllo e senza particolari affanni. Presto, considerando che non si hanno ancora ne i gironi ne i calendari, fare previsioni o valutazioni.

Il 22 agosto durante la maxi presentazione della squadra con ospiti di grande spicco, la società farà sapere quali siano i reali obiettivi per questa prima stagione di Serie D del Victor San Marino. Il mercato chiuderà tra una decina di giorni, la rosa va solo sfoltita, ma è chiaro che il DS Gian Luca Bollini resta concentrato su eventuali buoni affari last minute. Domani a Longiano resteranno ancora ai box, De Queiroz e Gramellini entrambi alle prese con guai al ginocchio, dovrebbero essere pronti per l'inizio del campionato. Stessa cosa per l'ex Hoffenheim Perrone, Alessandro Carlini uscito con una caviglia malconcia dal match con il Russi, salterà sicuramente il test di domani. Tempi lunghi invece per l'attaccante Simone Lozza che ha riportato un sublussazione alla spalla, potrebbe essere necessario l'intervento chirurgico

Nel servizio l'intervista a Gian Luca Bollini, DS Victor San Marino

