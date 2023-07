SERIE D Victor San Marino: un pokerissimo di giocatori per i Titani Il DS Bollini è alla ricerca di un'altra decina di giocatore, in tutti i reparti e di tutte le fasce d'età.

Victor San Marino: un pokerissimo di giocatori per i Titani.

Il Victor San Marino formato Serie D comincia a prendere forma e in due giorni sono 5 gli innesti ufficializzati. Oggi è stato il turno di Marco Gasperoni, attaccante classe 2004 proveniente dall'Academy e nel giro delle nazionali giovanili del Titano. Ieri invece era arrivato il poker: da Forlì, la seconda punta Nico Manara, classe 2001 scuola Sassuolo, tre stagioni in D tra i galletti e il Troina – con 5 gol – ma fuori da novembre causa rottura del legamento del ginocchio. Gli altri sono esordienti per la categoria: il trequartista Denis Perrone, classe 2004 dalla seconda squadra dei tedeschi dell'Hoffenheim, il difensore centrale Matteo Onofri, anche lui 2004, dalla Savignanese, e la mezzala classe 2003 Alessandro Carlini, dalle giovanili del Cesena. Per il ds Bollini comunque c'è ancora tanto da fare: persa la punta Antonio Sabbatani – passato al Ravenna - si cercano due giocatori d'esperienza in attacco e altri tre a centrocampo, in mezzo alla difesa l'obiettivo sono un veterano e un giovane e per il ruolo di laterale sinistro si punta a una coppia di U2005.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: