ECCELLENZA Victor San Marino: una Medicina per il "mal da trasferta" Domani torna in campo il Victor, atteso dall'ostica trasferta in casa del Medicina Fossatone. I biancazzurri vogliono tornare al successo lontano dalle mura amiche dopo due ko consecutivi. Cassani ritrova capitan Ambrosini e Monaco.

Nel duello a distanza tra Victor San Marino e Russi, la 22^ giornata in Eccellenza propone due impegni non proprio semplici per capolista e prima inseguitrice. Se gli arancioneri di Oscar Farneti possono far valere almeno il fattore campo nella sfida contro il Diegaro, i biancazzurri di Stefano Cassani tornano a giocare in trasferta dopo il pazzo 2-1 di domenica scorsa contro la Comacchiese. Avversario il Medicina Fossatone, quinto in classifica con 38 punti e a ridosso delle prime della classe. Se c'è un dato che può far sorridere il Victor è quello che i bolognesi, guardando la classifica, hanno ottenuto più punti fuori casa che in casa: 20 contro 18, con ben 3 pareggi e 3 sconfitte collezionate nelle prime 11 partite. Dall'altra parte però i Titani vengono da due ko consecutivi lontani da Acquaviva: il 3-1 contro il Cava Ronco e l'1-0 nello scontro diretto contro il Russi. Servirà ritrovare continuità di risultati anche in trasferta per mantenere quel gruzzoletto di vantaggio sulle rivali, non dimenticandosi il Sanpaimola ora terzo e atteso dall'impegno casalingo proprio contro il Cava Ronco e il Progresso, quarto a -7 e di scena a Comacchio. All'andata terminò 1-0 per il Victor con la zuccata di Santoni negli ultimi minuti.

Rispetto all'ultima partita Cassani ritrova il capitano Alex Ambrosini e Monaco tra i difensori mentre è ancora out Kamara che dovrebbe rientrare in gruppo solo martedì. Altre due defezioni in casa Victor: con il Medicina mancheranno infatti sia Mantovani – sospetto stiramento per lui – che Marra, dopo l'infortunio alla spalla. Peso dell'attacco affidato ancora ai due nuovi acquisti, Rivi e Arlotti, sempre più inseriti negli schemi di un San Marino che non può fermarsi adesso, anche perché dietro le altre corrono. Si gioca domani pomeriggio, ore 14.30.

