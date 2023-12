SERIE D GIRONE D Victor San Marino: va in archivio un super 2023 Il Victor San Marino chiude il girone di andata con un'altra vittoria a Fidenza contro il Borgo San Donnino.

Quasi un peccato che ci sia la sosta anche se il tecnico Stefano Cassani -dichiara- che ce n'era assolutamente bisogno, per tirare il fiato, per recuperare gli effettivi. Il Victor San Marino chiude con il poker di Fidenza un 2023 talmente bello che chiedere di più era impossibile. Promozione dalla E alla D e secondo posto con 33 punti in 17 giornate, 10 vittorie, 9 clean sheet. 3 pareggi e 4 sconfitte.

Chapeau per squadra, staff tecnico, e società la quale ha saputo dosare bene le forze economiche, ha saputo scegliere bene le migliorie da apportare alla rosa dello scorso anno, ha saputo affrontare al meglio una categoria nettamente diversa. Alla lunga i valori in questo campionato verranno fuori: Ravenna, Carpi, lo stesso Forlì, il Lentigione, sono squadre costruite per salire di categoria con budget nettamente diversi rispetto a quello della società sammarinese, capace però, di possedere quel quid in più, dovuto al modus operandi e all'ambiente.

Metà campionato in archivio tra gli applausi, ora però occorre recuperare energie per affrontare una seconda parte che sarà nettamente diversa. Cassani, lascerà la squadra libera fino al 27 poi ripresa degli allenamenti. Nuovo stacco 31-1, poi dal 2 gennaio 2024 si riparte per presentarsi al meglio per la prima lunga trasferta dell'anno a Lodi con il Fanfulla prevista per domenica 7 gennaio.

Un vero peccato quello che sta succedendo a Pistoia. La società, con un comunicato parla di obiettivo stagionale cambiato, e contro il Lentigione si è presentata in campo con 45 minuti di ritardo e con la formazione juniores. Una situazione surreale con rischio concreto di non riuscire a portare a termine il campionato, o di farlo in condizioni precarie, condizionando di fatto l'intero torneo.

Nel servizio l'intervista a Riccardo Gramellini, difensore Victor San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: