Victor San Marino, Valentini: "Impianti Pietracuta in arrivo in autunno"

Due percorsi paralleli convergono: da un lato un settore giovanile già ben avviato, che coprirà un po' tutte le categorie e potrà contare su un ottimo bacino di calciatori da far maturare, dall'altro una realtà in rapido consolidamento, che offrirà loro uno sbocco sulla Juniores nazionale e sul calcio dilettantistico di livello. Victor San Marino e Victoria Calcio, neonato polo sportivo di Rimini Nord, incrociano i propri cammini per crescere insieme e completarsi a vicenda, già dalla stagione ventura. A spiegare come si strutturerà questa collaborazione tra le società, anche a livello pratico, è Silvano Valentini, dirigente del Victor che terrà i rapporti con il club romagnolo e fa anche il punto sullo stato dei lavori per gli impianti di Pietracuta, che i sammarinesi attendono.