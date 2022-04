ECCELLENZA Victor, Santoni: "Il Cotignola ci insegna che non dobbiamo sottovalutare l'avversario"

Appuntamento da non sbagliare per il Victor, contro un San Pietro in Vincoli quart'ultimo ma anche in periodo positivo. E da non prendere sottogamba, come sottolinea Nicholas Santoni: "Abbiamo già notato contro il Cotignola che ogni volta che sottovalutiamo l'avversario torniamo a casa con zero punti e tanta sofferenza. Sappiamo la prestazione che dobbiamo fare, l'abbiamo provata per tutta la settimana. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati per 90' e mettere in campo la stessa cattiveria che abbiamo avuto contro la Fya".

