Victor-Savignanese, anticipo con in palio la vetta

Dopo tre turni a mettere punti in cascina con medie e piccole, il Victor San Marino s'appresta a giocare il secondo esame da grande della sua stagione. Primi da soli a punteggio pieno, i biancazzurri ricevono ad Acquaviva l'inseguitrice n°1, la Savignanese, a sua volta imbattuta e a -2 dalla capolista. I gialloblu pagano ancora il pari di Cattolica all'esordio, dopodiché il loro percorso è stato perfetto tanto quanto quello del Victor. Con cui condividono la solidità difensiva – due gol incassati – ma a differenza del quale hanno la media di due reti segnate a partita, complici i tris rifilati a due big – per ora solo sulla carta – come Castenaso e Tropical.

Una sfida interessante per un Victor che sin qui ha fondato la sua striscia su vittorie di misura e retroguardia quasi imperforabile, con la porta biancazzurra infilata per la prima volta solo sul finire della quinta gara stagionale. Per la partita di cartello di sabato alle 15, Cassani deve fare a meno dei sammarinesi Tosi, impegnato con la Nazionale, e Guerra, infortunato al ginocchio. In compenso rientra il centrocampista dell'U21 Lazzari, che ha saltato le ultime due per il problema alla caviglia accusato a Comacchio. Salvo imprevisti dell'ultima ora dunque la squadra è quasi al completo per un anticipo che avrà addosso gli occhi di tutte le inseguitrici interessate, che scenderanno in campo domenica: in primis Cava Ronco e Russi, che s'affrontano nell'altra sfida saliente della settimana, poi il Sanpaimola, che riceve il fanalino di coda Comacchiese, e il Progresso, impegnato in casa col Pietracuta.