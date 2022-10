ECCELLENZA Victor, sfuma la 10ª: il Tropical Coriano vince 1-0 Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive dei biancazzurri di Stefano Cassani, battuti 1-0 dal Tropical Coriano. Il gol arriva al primo dei 5 minuti di recupero: lo segna Mattia Anastasi su mischia.

Non c’è nessuna “decima” per il Victor San Marino che interrompe a 9 la striscia di vittorie consecutive e anche di risultati utili. Nel giorno dell’undicesimo anniversario della morte del corianese Marco Simoncelli, il Tropical Coriano fa la voce grossa e trova una vittoria fondamentale e meritata, per quanto visto. Dopo una prima, consueta, fase di studio é il Tropical ad accendersi con l’unico dei sammarinesi - sponda Coriano - in campo: Mularoni crea scompiglio ma Pazzini e difesa in qualche modo liberano l’area. Avvio complicato per il Victor, il pericolo numero uno si chiama Scott Arlotti: l’ex Rimini sguscia in area, Monaco lo atterra e il direttore di gara indica il dischetto. Arlotti, peró, é croce e delizia: il rigore é angolato ma troppo, la sfera incoccia sul palo, Pazzini tocca con il piede e si resta sullo 0-0. Altro brivido in chiusura quando Bartoli si coordina dal limite e la deviazione salva i biancazzurri.

Nell’intervallo Stefano Cassani dice qualcosa ai suoi e il Victor sembra cambiare: pressing più alto, gioco più rapido. De Queiroz non inquadra lo specchio su corner di Malo. Sull’altro versante attento Pazzini a mettere sopra la traversa il mancino da lontanissimo di Ceccarelli. Le occasioni scarseggiano: destro telefonato di Mantovani, Bianchini blocca senza problemi. La partita resta sul filo dell’equilibrio: pezzo di bravura di Scott Arlotti che si accentra e calcia, palla fuori non di molto. Il Tropical, però, sembra crederci di più e - al primo dei 5 minuti di recupero - trova il gol che fa saltare il banco: calcio d’angolo, Pazzini allontana corto, Bartolucci gira e Anastasi e se la ritrova li. Tocco vincente da 0 metri e il Coriano va sull’1-0, condannando San Marino al primo stop stagionale.

