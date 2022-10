Victor sull’ottovolante Ottava vittoria consecutiva per la squadra di Cassani che non si ferma più: Valsanterno - Victor San Marino 0-1

Ci vuole un quarto d’ora per vedere il Victor accendere il motore. Alessandro Tosi aggancia un gran pallone poi è fin troppo altruista nel cercare un compagno senza trovarlo. Poco dopo è ancora il sammarinese ad approfittare di una dormita difensiva il tocco preciso termina la sua corsa sul palo. Solo Victor, Alberto Malo impegna Sammarchi sulla respinta Ambrosini non trova la porta . Si fanno notare i padroni di casa con Simone Pietro la mezza girata termina alta . Ad inizio ripresa il Victor la sblocca con Nicholas Marra al secondo gol consecutivo per un giocatore sul quale Cassani ha puntato molto. Gian Marco Pazzini non viene mai chiamato in causa, quando Cornacchia lo impegna si fa trovare pronto . Di la, Malo con un diagonale che si alza sopra la traversa. Il numero 5 aggiusta la mira, con i pugni respinge Sammarchi . Il portiere viene salvato dall’incrocio dei pali, secondo legno per i Titani, colpito dal solito Malo. Grosso rischio quando Cornacchia cade in area e il direttore di gara lascia correre . La sofferenza nel finale non cambia la sostanza, sono otto consecutive. Allo Stadio Comunale di Borgo Tossignano Imola, Victor San Marino batte Valsanterno 1-0.

