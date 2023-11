SERIE D Victor: torna la settimana tipo Dopo il tour de force con 5 partite in quindici giorni, il Victor San Marino si gode il meritato riposo con il ritorno alla settimana tipo

Dieci giornate: meno di un terzo di campionato, 6 vittorie, 2 sconfitte, e 2 pareggi, secondo posto in classifica dopo il contro sorpasso del Ravenna. E' un Victor San Marino formato gigante quello della prima parte di stagione capace di reggere alla grande anche lo straordinario sforzo di disputare cinque incontri in quindici giorni. Stefano Cassani non vuol sentir parlare di alibi, ma dentro la prestazione della squadra di ieri ce n'erano tanti. Poca brillantezza dovuta alla stanchezza, le difficili e complicate condizioni climatiche e il doppio svantaggio che al 25° della ripresa avrebbe ammazzato chiunque.

Non questo Victor che trova risorse insperate dalla panchina. Dal 3-5-2, Cassani ha cambiato le carte passando al 3-4-3 e ancora una volta il tecnico è riuscito a riposizionarsi e a strappare un punto d'oro grazie ad una clamorosa rimonta che permette di allungare a 4 la striscia di risultati utili consecutivi. Torna la settimana tipo e il Victor ne aveva davvero bisogno. Il prossimo avversario da affrontare in trasferta domenica prossima è il Progresso che ieri è andato a vincere a Sant'Angelo Lodigiano dopo tre sconfitte consecutive.

Ma al di là dell'avversario è molto importante per il Victor raccogliere energie e preparare l'incontro allenandosi regolarmente.

