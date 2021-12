ECCELLENZA Victor tra la gioia col Russi e l'incognita Alfonsine Dopo l'importante successo con la seconda in classifica, ora a -4, i biancazzurri s'affacciano a una settimana surreale: i ravennati hanno saltato due gare e sono prossimi all'esclusione.

Dopo il sabato bestiale, il Victor San Marino s'avvia verso una settimana surreale, considerando che sulla prima di ritorno, da giocare domenica, non ci sono certezze. In teoria ad Acquaviva è atteso l'Alfonsine, sempre ko ultimo in classifica. Alfonsine che però, nella pratica, difficilmente si presenterà in Repubblica. Così come oggi non si è presentato a San Pietro in Vincoli, così come la domenica precedente ha fatto fare un giro a vuoto al Sanpaimola. L'estromissione dal campionato scatta dopo tre partite non disputate: dunque, salvo sorprese, sarà proprio a San Marino che si concluderà quella che, ormai, ha assunto i contorni di una vera e propria farsa. In difficoltà fin dall'inizio della stagione, con una rosa allestita alla buona, l'Alfonsine ha chiuso l'andata senza punti. Anzi, al momento la classifica dice -1, che in settimana, quando sarà ufficializzato il 3-0 per il San Pietro, diventerà -2. E mentre il proprietario Gabriele Colonnello cerca in tutti i modi di vendere – un primo tentativo è andato a vuoto a ottobre, un altro, dice lui, potrebbe andare in porto ora – il grosso della rosa ha già salutato. Così, dopo il 9-0 col Cava Ronco, l'Alfonsine non ha più finito una partita. Con Diegaro e Cotignola è sceso in campo in 7 – numero minimo – solo grazie all'aggiunta di giocatori non tesserati, nel primo caso, e dell'allenatore, nel secondo. Trucchetti comunque insufficienti per arrivare in fondo, perciò sono già 4 i turni consecutivi saltati da quella che ormai viene definita la “squadra fantasma”.

Intanto, il Victor si gode il meritato successo col Russi, che sommato al pari di Riccione vuol dire 4 punti con le prime due. Segno che la squadra c'è, per quanto frenata dalla mancanza di continuità – tanti i punti buttati con le “medie” - e dall'assenza di un vero e proprio bomber. Al giro di boa, i biancazzurri sono quinti: se per la promozione è durissima – la Fya, che mercoledì recupera col Tropical, è a +9 – la lotta per il piazzamento d'onore, col Russi che ora è a +4, è ancora apertissima.

