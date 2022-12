ECCELLENZA Victor tra Natale, Russi e mercato: presentato Rivi La cena di Natale della squadra è stata l'occasione per il benvenuto al nuovo attaccante.

Al Victor il Victor festeggia il Natale e allora i regali non possono mancare. Dopo gli addii di Malo e Dioh – oltre a quello del difensore Pedrazzini, che comunque era fermo da aprile causa rottura del crociato – l'attacco si rinforza con due classe '99: Scott Arlotti, dal Tropical Coriano, e Alberto Rivi, dal Vigasio (Eccellenza veneta). E se l'ex Rimini – che oltre al doppio salto Eccellenza-C vanta due stagioni e mezzo in terza serie – è un colpo dell'ultimo momento e alla cena non c'è, per Rivi è l'occasione per la presentazione ufficiale. "Spero di essere in campo già domenica col Russi - dice Rivi - stiamo definendo gli ultimi dettagli col Vigasio, vediamo. È già da tempo che pensavo di venire al Victor, visto che mi hanno cercato anche l'anno scorso. Adesso si è concretizzata questa opportunità e ho deciso di coglierla al volo, vista anche la squadra. Li ho visti col Sanpaimola e mi ha fatto una buonissima impressione. Oggi ho fatto il primo vero allenamento, anche se non sono ancora tesserato. Però sto bene e spero di essere a disposizione fin da subito".

Regalo anche per il presidente Luca Della Balda, che riceve dalla squadra una bottiglia di bollicine e la alza al cielo, come fosse la Coppa del Mondo. O magari un più realistico campionato d'Eccellenza, che la rosa rappresentata sulla torta, al giro di boa, comanda con 14 vittorie su 19 partite. Ruolino importante eppure non sufficiente per fare il vuoto, perché Sanpaimola e Russi – il prossimo avversario – tengono il passo e sono lì, a -2 e -6. C'è ancora tanto da fare per l'obiettivo Serie D, comunque il Victor è lì davanti e soprattutto, in vista dello scontro diretto, “Is on fire”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: