SERIE D Victor: una settimana di lavoro, energie recuperate per il Progresso Tornata la settimana di lavoro classica: la squadra di Cassani domani affronta a Bologna il Progresso

Tutti possono vincere o perdere con tutti. Sembrano le classiche frasi fatte che si usano nel calcio, ma se ci riferiamo al campionato di Serie D Girone D, nei fatti è così. Lo dimostra il Progresso che dopo tre sconfitte consecutive è stato in grado domenica di andare a vincere sul difficilissimo campo di Sant'Angelo. Stefano Cassani non si fida e sottolinea il concetto.

Progresso che fino adesso non ha mai barrato la casella X. In dieci giornate 7 sconfitte e 3 vittorie per la squadra di Castel Maggiore. Il Victor ha potuto lavorare per tutta la settimana, cosa che non accadeva da tempo: sono tornati in gruppo Carlini e Santi, da valutare le condizioni di Morelli e Lattarulo i due centrocampisti accusano noie muscolari, una decisione sulla loro presenza verrà presa solo a pochi minuti dall'inizio dell'incontro.

Progresso – Victor San Marino domani ore 14.30 allo Stadio Comunale di Castel Maggiore Bologna. Arbitra Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza.

