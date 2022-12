Victor verso il big match con il Sampaimola. La miglior difesa, sfida il miglior attacco

Prima contro seconda distanziate di due punti. Entrambe hanno perso un solo incontro, i biancoazzurri hanno vinto una partita in più, ecco il +2 con il quale la squadra di Cassani, affronterà quella dell'ex Orecchia giovedì 8 dicembre all'Acquaviva Stadium. 25 gol fatti contro 34, e di questi 14 sono tutti di Federico Bonavita capocannoniere del girone davanti a Salomone del Russi che di gol ne ha 12. Guardandola sotto il profilo numerico è la difesa la grande forza dei sammarinesi. Quello di Baietti è il quinto gol subito in 17 giornate da Giammarco Pazzini. 12 quelli incassati dal Sampaimola. 72 ore mancano a questa sfida che non deciderà nulla qualsiasi sia il risultato, ma una chiara indicazione la darà. Quello di ieri a Progresso è un pareggio che sta assolutamente nell'ordine delle cose: resta il rammarico per il Victor, di essere riuscito a sbloccarla senza portarla a termine, a causa del gol molto strano, incassato dai biancoazzurri. La sensazione è sempre la stessa: i biancoazzurri giocano molto bene, sono compatti, organizzati, danno sempre l'impressione di avere qualcosa in più degli altri, ma davanti qualcosa manca. Quando Ambrosini non gira, come accaduto ieri, si entra in modalità monocorda, atteggiamento che viene smussato dalla giocata del singolo. Vedi il palo di Lazzari, o lo stesso gol di Stellacci. Con Alberto Malo che ha lasciato i Titani, serve subito un altro innesto, il DS Bollini ci sta già lavorando.