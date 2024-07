COPPE EUROPEE Vigilia Champions per la Virtus, Bizzotto: "Curiosità ed entusiasmo da parte di tutti" I campioni di San Marino debuttano in Europa; allo Stadium c'è la Steaua Bucarest.

24 ore circa separano la Virtus da una, doppia, prima storica. Prima per il club in Europa – direttamente in Champions League - e prima, per una sammarinese, contro una squadra che la coppa dalle grande orecchie l'ha vinta, la Steaua Bucarest. Prima nella massima competizione anche per il tecnico Luigi Bizzotto, che a livello continentale però ha già guidato La Fiorita e Tre Penne in Europa League.

