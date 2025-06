Vigilia San Marino-Austria, Cevoli: "Loro simili alla Bosnia, dobbiamo migliorare nel possesso palla"

Alla vigilia della partita contro l'Austria parla il CT di San Marino Roberto Cevoli, che intanto perde l'infortunato Fausto Salicioni e lo sostituisce con un altro attaccante classe 2006, Gabriel Capicchioni del Rimini. "Fortunatamente l'Austria adotta lo stesso sistema di gioco della Bosnia - spiega il CT - quindi abbiamo più tempo a disposizione per fare altre cose, perché più o meno le cose che fanno sono simili a quelle che fa la Bosnia. Per cui siamo già pronti rispetto alla scorsa partita, quindi siamo un po' avvantaggiati in questo senso. Ci siamo focalizzati su tutto quello che abbiamo fatto di buono la partita precedente in Bosnia, quindi dobbiamo rafforzare questo, cercare di convincere che abbiamo fatto tante cose buone, ma dobbiamo migliorare le cose che abbiamo fatto male. Ce ne sono parecchie e si può quindi migliorare molto ancora. Soprattutto nel possesso palla, per esempio, perché molte volte buttiamo via troppo velocemente la palla senza cercare di tenerla e di respirare, di far respirare alla squadra. Soprattutto nella partita con la Bosnia, che c'era molto caldo, eravamo molto stanchi, dovevamo farlo meglio".