Vittoria in rimonta del Cosmos che infligge il primo dispiacere ai campioni in carica della Virtus, La squadra di Omar Lepri s'impone per 3 a 1 con doppietta di Badalassi. Ancora un pareggio per il Tre Penne bloccato sul 2 a 2 dal Cailungo. Finisce in parità anche Fiorentino - Folgore. Al vantaggio di El Ardoudi, risponde Samuel Pancotti.