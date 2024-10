CAMPIONATO SAMMARINESE Vince il Cosmos, frena ancora il Tre Penne

Vittoria in rimonta del Cosmos che infligge il primo dispiacere ai campioni in carica della Virtus, La squadra di Omar Lepri s'impone per 3 a 1 con doppietta di Badalassi. Ancora un pareggio per il Tre Penne bloccato sul 2 a 2 dal Cailungo. Finisce in parità anche Fiorentino - Folgore. Al vantaggio di El Ardoudi, risponde Samuel Pancotti.

