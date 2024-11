CAMPIONATO SAMMARINESE Vince il Fiorentino, pari tra Cosmos - Tre Penne e Libertas - Pennarossa

La nona giornata del Campionato Sammarinese resterà nella storia per il gol lampo di Osayande, in rete dopo appena 4 secondi di Libertas - Pennarossa, incontro terminato 2 a 2. Finisce in parità anche il big-match tra Cosmos e Tre Penne. A Montecchio succede tutto in 2 minuti. vantaggio di Imre Badalassi e pareggio di Nigretti. Vittoria di misura per il Fiorentino che supera 1 a 0 il Cailungo con rete di El Ardoudi.

