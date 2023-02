CAMPIONATO BKN301 Vince solo il Tre Penne, spettacolare 2-2 in Libertas-Virtus

Vince solo il Tre Penne, spettacolare 2-2 in Libertas-Virtus.

Con due splendidi gol a cura di Dormi e Gai contro il Tre Fiori, il Tre Penne mette le mani sul big match domenicale, sfruttando appieno l’opportunità garantita dal pareggio in vetta tra Cosmos e La Fiorita. Se i campioni in carica hanno conservato così il primato al termine della diciannovesima giornata, gli uomini di Ceci si trovano ora distanti tre punti appena dalla capolista ma con una partita da recuperare



Sul campo di Acquaviva inizia a scricchiolare la posizione della Virtus, che ha visto sfumare a tempo scaduto una preziosa vittoria sulla Libertas che avrebbe significato accorciare su tutte le formazioni che la precedono – eccezion fatta per il Tre Penne. In una gara dall’alto tasso tecnico è la Libertas a passare in vantaggio, con Ben Kacem lanciato in campo aperto da Perretta. Sabato non riesce a chiudere e per il marocchino è fin troppo semplice saltare Passiniti prima di appoggiare in fondo al sacco. Gioia effimera per i ragazzi di Sperindio, raggiunti tre minuti più tardi dal pareggio di Angeli. Un gol per parte anche nella ripresa, dove la Libertas sfiora il 2-1 con Perretta e Bucci, mentre la Virtus lo realizza con Buonocunto. Quando il più sembrava fatto, la Libertas trova un insperato pareggio con il migliore in campo: Perretta. Pareggio meritato, 2-2, al termine di una partita decisamente vivace, tra Libertas e Virtus.



Pareggio senza reti tra Fiorentino e Domagnano. Non ci sono gol e nemmeno troppe emozioni, neppure tra Faetano e Folgore (0-0), che non si fanno male, impattando a reti inviolate una sfida che per entrambe metteva in palio importanti punti per allontanare la zona rossa. le due formazioni messe meglio in termini di classifica, hanno ottenuto un punto a testa che ne conferma la posizione privilegiata – seppur con poco margine su cui poter contare.

