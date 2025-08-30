Vincere e sperare: questo l’imperativo del Murata Futsal

Una giornata libera, per ricaricare le batterie. Due partite che si sono fatte sentire sulle gambe ma il Murata Futsal ora non può sbagliare. Questo pomeriggio, alle 17.30, si gioca l’ultima giornata del girone preliminare di Champions League e l’imperativo é vincere, e poi sperare. I bianconeri, dopo il successo con lo Yerevan e la sconfitta immeritata contro il Forca, non sono più padroni del loro destino per centrare una qualificazione al Main Round che avrebbe del clamoroso.

Servirà sicuramente una vittoria contro gli andorrani dell’Encamp - già fuori dai giochi - e poi “tifare” Yerevan, contro il Forca. Solo in questo caso ci sarebbero tre squadre a 6 e a quel punto diventerebbe decisiva la classifica avulsa, con la differenza reti a farla da padrone. Per il Murata é già importante essere qui, in una spedizione che da molto positiva potrebbe trasformarsi in storica.

Tra i grandi protagonisti dei primi due match - con grandi, grandissime parate - c’è sicuramente il portiere della Nazionale Mattia Protti: "Siamo cresciuti molto, secondo me molto riguarda la mentalità, perché comunque una volta magari ci poteva essere il timore di affrontare queste grandi squadre, invece adesso comunque siamo quasi tutti in Nazionale, poi l'esperienza di Jamici ci aiuta molto e magari posso salire anche io per creare qualche occasione in più e tenere la palla qualche secondo".

Resta quest'ultima partita da provare a vincere e magari sperare in un passo falso per centrare una qualificazione che sarebbe storica... "Eh sì, adesso contro l'Encamp noi prima di tutto dobbiamo fare la nostra partita difensiva e poi come va, va. Noi non dobbiamo guardare la classifica, non ci importa niente dell'altra partita, pensiamo a noi e poi vedremo".











