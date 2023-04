CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Cailungo, Virtus, Pennarossa e La Fiorita

Vincono Cailungo, Virtus, Pennarossa e La Fiorita.

Giornata ricca di gol nel turno infrasettimanale del Campionato Sammarinese. Sono 28 le reti realizzate con un solo pareggio, 2 a 2 nel big-match tra Cosmos e Tre Penne. Nella gare del giovedì, vincono Cailungo che supera per 5 a 2 il Faetano, la Virtus che regola per 2 a 0 la folgore, il Pennarossa 5 a 2 al Fiorentino ed la La Fiorita che batte per 2 a 0 il Murata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: