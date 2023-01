CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Cosmos e Virtus, solo pari tra La Fiorita e Tre Fiori

Vincono Cosmos e Virtus, solo pari tra La Fiorita e Tre Fiori.

L'attesa sfida al vertice tra La Fiorita e il Tre Fiori finisce 1 a 1. De Falco firma il vantaggio della squadra di Andy Selva. Matteo Vitaioli regala il pari alla compagine del neo tecnico Thomas Manfredini. Nessun problema per il Cosmos che rifila un perentorio 4 a 0 alla Folgore. Continua a vincere la Virtus che batte per 2 a 0 il San Giovanni con i gol di Sorrentino e Sopranzi. Finisce in parità, 2 a 2 la gara tra Cailungo e Fiorentino

