Vincono Cosmos, Tre Fiori, La Fiorita

Il Cosmos travolge il Fiorentino per 4 a 0 con la doppietta di Prandelli e i gol di Loiodice e Pastorelli. Il Tre Fiori batte il Domagnano per 2 a 1 con le reti di Adam e Traini, per i giallorossi il gol di Kevin Zonzini. Vittoria in rimonta della Fiorita sul Pennarossa. La squadra di neo tecnico Bobo Gori passa in vantaggio con Stefanelli, il pareggio gialloblu con Gasperoni. Lo stesso Gasperoni si fa espellere. Al 94esimo, in inferiorità numerica, Bartolini firma il gol-vittoria della capolista.