CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Faetano e Fiorentino, pari scoppiettante tra Cailungo e Cosmos

Il Cailungo va avanti 2 volte contro il Cosmos ma alla fine non riesce a compiere l'impresa di giornata: è 2-2 con il pareggio gialloverde di Gjoni al 94'. Prima avevano segnato Bua e Conti per il Cailungo, Islamaj per il Cosmos.

Successi di misura invece per Faetano e Fiorentino: i gialloblu superano 1-0 il San Giovanni con il gol di Renzi, stesso risultato per i rossoblu che battono la Libertas grazie al centro di Abouzziane.

