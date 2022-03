CAMPIONATO Vincono Faetano, Virtus e Tre Penne

Dopo due pareggi il Tre Penne capolista ritrova il successo imponendosi 2-1 sul San Giovanni. La apre Badalassi, svettato su angolo di Semprini per quello che è il suo primo gol del 2022, il 19° in campionato. Badalassi protagonista anche sul raddoppio: il capocannoniere va di testa sul cross di Gai, De Angelis respinge e Chiurato insacca in ribattuta. Il San Giovanni riesce solo ad accorciare con Mema, che scappa alla difesa su lancio di De Biagi e infila Migani dal limite.

La Virtus vince 3-0 con la Libertas. Al 3' il match si sblocca: cross dalla sinistra, Apezteguia la lascia lì e Nicola Gori – in volèe – non lascia scampo a Zavoli portando avanti la Virtus. La Virtus raddoppia all'83' con Angeli che si ritrova solo in area, tocco da futsal con la punta e Zavoli è battuto per la seconda volta. In pieno recupero il 3-0. Manuel Battistini viene trattenuto da Barretta ed è calcio di rigore. Angeli spiazza Zavoli dal dischetto e sigla la personale doppietta.

Il Faetano supera la Juvenes/Dogana 2-1. Gol del vantaggio del solito Palazzi. Al 35' direttamente da punizione. Prima dell'intervallo il raddoppio gialloblu con Magno. Sul pallone in profondità il giocatore del Faetano si infila tra difensore e portiere, gran controllo e conclusione in porta. La Juvenes/Dogana accorcia al 79' con D'Angeli, ma poco prima della rete episodio contestato dal Faetano. La Juvenes/Dogana effettua una doppia sostituzione ma il giocatore chiamato ad uscire, Tumidei, resta in campo. Il gioco non viene mai fermato, poi l'azione porta al gol della Juvenes/Dogana di Angeli. Gol che alla fine non incide sul risultato finale. Episodio a rischio errore tecnico.

