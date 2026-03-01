CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Folgore, Domagnano e Cosmos, si ferma il Pennarossa Tre pronostici rispettati e un pari inatteso nella seconda metà della 23^ giornata

Vincono Folgore, Domagnano e Cosmos, si ferma il Pennarossa.

Nella seconda tranche di gare della 23^ giornata del Campionato sammarinese vincono tutte le favorite, o quasi. Domagnano, Folgore e Cosmos si prendono i tre punti, il Pennarossa si ferma al pari contro la San Marino Academy Under 22.

La Folgore arriverà alla sfida diretta per il quarto posto contro La Fiorita con ancora quattro punti di margine. Quasi tutte nella ripresa le reti, nel 4-2 sulla Libertas: apre Fabbrio al 24' per i granata, nel secondo tempo Augusto Garcia Rufer (doppietta), un autogoal di Baiardi e Raschi lanciano la squadra di Falciano tra il 48' e il 71', mentre l'autogoal di Miori nel finale non sposta gli equilibri.

Il Domagnano batte 2-1 il Cailungo in rimonta, con i goal di Bonetti (79') e Gozzi (88') che ribaltano nel finale il vantaggio di Bua (68'), allungando a +6 sul Fiorentino ora ottavo. A proposito di Fiorentino, i rossoblù sono stati superati dal Cosmos, che batte 3-0 il Murata. Una doppietta di Ambrosini e il goal di Mhilli nel finale regalano il successo alla squadra di Serravalle.

Chiude il programma l'1-1 tra Academy e Pennarossa, con reti di Gregori Molinari nel secondo tempo. Con questo pareggio, la squadra di Chiesanuova rimane fuori dalla zona turno preliminare, a pari punti con il San Giovanni ma con gli scontri diretti già giocati e a sfavore.

