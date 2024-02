CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono La Fiorita, Cosmos e Tre Penne

Vincono La Fiorita, Cosmos e Tre Penne.

Tutto come da pronostico nei posticipi del Campionato Sammarinese. La Fiorita travolge la Juvenes/Dogana per 4 a 0. Protagonista assoluto Niang autore di un fantastico poker. Undicesima vittoria consecutiva per il Cosmos che supera per 4 a 2 il Fiorentino mentre il Tre Penne batte il Faetano imponendosi per 3 a 1.

