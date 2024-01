TURNO INFRASETTIMANALE Vincono La Fiorita, Cosmos, Murata e Libertas

La capolista Fiorita batte in rimonta il Faetano con due calci di rigore. La squadra di Girolomoni passa in vantaggio con Brisigotti, il pareggio di Montegiardino allo scadere del primo tempo con il rigore trasformato da Olcese. Al minuto 91, Ambrosini sempre su rigore regala alla Fiorita la decima vittoria consecutiva.

Successo in rimonta anche per il Cosmos che supera la Folgore per 2 a 1. Falciano avanti con la rete di Simeoni. Nella ripresa il solito Ben Kacem e il neo acquisto Sapori ribaltano il risultato.

Vittoria di misura per Murata e Juvenes/Dogana. La squadra di Angelini batte la Libertas con un gol di Gaiani. La compagine di Manuel Amati supera il Domagnano per 1 a 0. Decide Stella.

