Vincono La Fiorita, Domagnano, San Giovanni e SM Academy

Tanti gol nel sabato del calcio sammarinese. La Fiorita batte 3-0 il Cailungo con la doppietta di Barretta e il rigore di Olcese. Il Domagnano riparte dopo 5 ko in fila travolgendo 4-1 la Juvenes/Dogana grazie a Bonetti, Buda e ai due autogol di Ghiggini, di Comuniello la rete della JD. 4-1 anche per la San Marino Academy contro il Murata con tripletta di Markaj e gol di Canarezza, con Tahiri ad accorciare nel finale. Tripletta anche per Zanni nel 3-0 del San Giovanni sul Pennarossa.







