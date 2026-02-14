CAMPIONATO SAMMARINESE

Vincono La Fiorita, Domagnano, San Giovanni e SM Academy

Tanti gol nella prima parte della 21ª giornata

Vincono La Fiorita, Domagnano, San Giovanni e SM Academy.

Tanti gol nel sabato del calcio sammarinese. La Fiorita batte 3-0 il Cailungo con la doppietta di Barretta e il rigore di Olcese. Il Domagnano riparte dopo 5 ko in fila travolgendo 4-1 la Juvenes/Dogana grazie a Bonetti, Buda e ai due autogol di Ghiggini, di Comuniello la rete della JD. 4-1 anche per la San Marino Academy contro il Murata con tripletta di Markaj e gol di Canarezza, con Tahiri ad accorciare nel finale. Tripletta anche per Zanni nel 3-0 del San Giovanni sul Pennarossa.

