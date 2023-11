CAMPIONATO Vincono La Fiorita, Libertas e Faetano

Vincono La Fiorita, Libertas e Faetano.

Oltre all'1-1 nel big match tra Cosmos e Tre Penne si sono giocati altri tre anticipi dell'8^ giornata del Campionato Sammarinese. Si rialza La Fiorita che supera il San Giovanni con un netto 3-0, goleada anche per il Faetano: 4-1 contro la Folgore. Successo in rimonta nel derby del Castello di Borgo Maggiore per la Libertas, 2-1 contro il Cailungo.

