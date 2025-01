CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono La Fiorita, Murata e Tre Penne. Pari tra Folgore e Pennarossa

La Fiorita tiene il passo della Virtus: 3-0 al Cailungo e Montegiardino resta a -3 dalla vetta. Non ingrana il Cosmos di Andy Selva: dopo il pareggio con la Libertas, arriva un ko per 2-0 contro un Murata che - al contrario - è al secondo successo consecutivo. Esagera il Tre Penne: 5-0 al Faetano con tripletta di uno scatenato Ceccaroli. Infine, scoppiettante pareggio tra Folgore e Pennarossa: Falciano avanti 2-0, nella ripresa la rimonta della formazione di Chiesanuova per il definitivo 2-2.

