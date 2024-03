CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono le prime cinque della classifica

Nel turno infrasettimanale del campionato sammarinese, vincono le prime cinque della classifica. La Virtus supera di misura il Murata con un gol di Benincasa al minuto 82. La Fiorita batte il Fiorentino per 2 a o con le reti di Niang e Danilo Rinaldi. Torna al successo anche il Tre Penne che si aggiudica la sfida con la Libertas per 3 a 1. Stesso risultato per il Tre Fiori con il Cailungo mentre la Folgore vince il derby con la Juvenes/Dogana con la rete numero 12 in campionato di Samuel Pancotti.

