Vincono Libertas, Folgore e La Fiorita

La Folgore supera il San Giovanni 3-0. La squadra di Omar Lepri sblocca al 15' sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Imre Badalassi che conclude in porta. Nella ripresa le altre due reti. Il raddoppio al 77' con Manuele Pasolini che deve appoggiare in fondo alla rete il cross dalla sinistra del compagno da dentro l'area del portiere. Il definitivo 3-0 con Marco Bernardi che salta il portiere in uscita e poi di mancino deposita in fondo alla rete.

Senza storia La Fiorita – Juvenes/Dogana. La squadra del Castello di Montegiardino s'impone 6-0 con tre reti per tempo. Vantaggio gialloblu dopo 14 minuti con Fabrizio Castellazzi che deve solo appoggiare in fondo alla rete il passaggio dalla sinistra. Il raddoppio è tutto di Marcello Mularoni. Il centrocampista della Nazionale conquista un pallone poco fuori area s'infila dalla sinistra da dove batte Manzaroli. Prima della fine di tempo il tris di Andrea Grandoni. Il difensore scambia al limite e poi con tocco preciso mette il pallone vicino al palo. Nella ripresa la doppietta di Castellazzi, il più rapido ad intervenire sul pallone ribattuto dalla traversa. Quattro minuti più tardi il 5-0 è di Filippo Santi. La Fiorita batte rapidamente una punizione, il cross sul secondo palo è preda del numero 23 gialloblu che non sbaglia. Il definitivo 6-0 arriva all'84' con Tommaso Zafferani con una bella conclusione sul primo palo che supera ancora il portiere della Juvenes/Dogana.

La Libertas vince 3-0 contro il Domagnano. Il vantaggio granata è opera di Marco Bernacci. L'ex attaccante del Cesena firma l'1-0 al 35' con un mancino dal cuore dell'area di rigore. Nella ripresa la doppietta di Dario Spadaro. Il 2-0 al 54' con il giocatore granata in sospetta posizione di fuorigioco riceve palla in area e batte Giulianelli. Molto bello il 3-0 della Libertas con Spadaro che scambia al limite poi entra in area e di mancino firma la doppietta e chiude la partita.

