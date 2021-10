Vincono Libertas, Virtus, La Fiorita e Tre Penne

Dopo il ko a tavolino contro il Cosmos, la Virtus trova la prima vittoria stagionale con il Faetano per 2-1. Il vantaggio della squadra di Acquaviva dopo 32 minuti Angeli deposita in fondo alla rete il passaggio di Magri sul lancio di Apezteguia. Nella ripresa il raddoppio di Lorenzo Focaccia che deve depositare in rete il passaggio di Apezteguia superando ancora Broccoli. A dieci dalla fine il Faetano prova a riaprire la partita con Omar Sinjari. Ben servito in area l'attaccante gialloblu incrocia il tiro che Passanti tocca ma non abbastanza da deviare. Vince la Virtus 2-1.

Tre su tre per la regina Coppa de La Fiorita. La squadra di Montegiardino sblocca la partita contro il Cosmos su calcio di rigore per il fallo di Bartolucci su Guidi. Sul dischetto Armando Amati che porta avanti La Fiorita. Nella ripresa il raddoppio di Riccardo Zulli sul lancio a scavalcate la difesa di Di Maio il numero 8 supera Gregori con un pallonetto.

Tutto nel primo tempo per il successo del Tre Penne contro il Murata. Il derby di Città si sblocca dopo 66 secondi con Enrico Cibelli che deposita in fondo alla rete il cross dalla sinistra. Al 20' il raddoppio di Imre Badalassi. Il Murata è in attacco per un calcio d'angolo, la difesa libera, la squadra di Città orchestra un contropiede perfetto, l'ex attaccante della Folgore è servito in profondità da Gai, entra in area e firma il raddoppio. Sette minuti più tardi è tris Tre Penne, ancora con Imre Badalassi. Sul lancio l'attaccante biancoazzurro supera il portiere, resiste alla carica del difensore e calcia in porta per il 3-0 Tre Penne.

La Libertas sgambetta il Tre Fiori. La squadra di Borgo Maggiore va in vantaggio con Armando Aruci. Sul cross dalla destra di Olcese, il capitano della Libertas firma l'1-0 in tuffo. Ferraro firma nella ripresa la rete del pareggio servito da Zoumbare. I tre punti li prende la squadra di Cardini che all'82' segna con Armando Aruci la rete del raddoppio approfittando dell'indecisione di Castagnoli. Protestano i gialloblu che chiedevano la carica sul portiere, l'arbitro ha lasciato proseguire.