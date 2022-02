CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Pennarossa e Libertas, solo pari per la Virtus

La Libertas riscatta la sconfitta contro il Tre Fiori e torna alla vittoria grazie ad un gol di Federico Pesaresi. La squadra di Gabriele Cardini gioca gran parte del derby con il San Giovanni in inferiorità numerica. Dopo appena 20 minuti, l'arbitro Vandi vede un colpo di Olcese e mostra il cartellino rosso all'attaccante argentino. Nonostante l'uomo in meno, La Libertas tiene bene il campo e protesta per un contatto tra Giovagnoli e De Angelis ma il direttore di gara fa proseguire. Ad inizio ripresa, si fa vivo il San Giovanni con la punizione di Magnani che trova la bella risposta di Zavoli.

Al settantesimo si ristabilisce la parità numerica, con il secondo giallo ad Angelini per un fallo su Armando Aruci. Sugli sviluppi della punizione, arriva il gol di Federico Pesaresi. Quinta rete stagionale per il difensore granata che regala derby e tre punti alla Libertas. Torna alla vittoria anche il Pennarossa che impiega 18 minuti per liquidare la pratica Juvenes/Dogana. La squadra di Andy Selva trova il vantaggio al 12esimo con una conclusione di Zago che, probabilmente deviata, s'infila alle spalle del portiere Gobbi. Sei minuti più tardi, lo stesso Zago serve a Stefanelli il pallone del definitivo 2 a 0. Poche emozioni e nessun gol in Domagnano - Virtus. Nel primo tempo ci provano i giallorossi con Morena, palla fuori non di molto. Nel finale, cross di Battistini, sponda di Angeli per Jacopo Raschi che non trova la porta avversaria. Domagnano - Virtus finisce 0 a 0.

