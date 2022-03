CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Pennarossa e Libertas, solo pari tra Murata e San Giovanni Ora la sosta per le Nazionali

Con un doppietta di Mattia Stefanelli, il Pennarossa batte la Virtus e raggiunge i nero-verdi al quarto posto in classifica. Primo tempo equilibrato e con poche occasioni da rete, da segnalare solo un gol annullato a Magri per posizione di fuorigioco. La sfida si decide nella ripresa. Suggerimento di Isaraj per l'inserimento di Stefanelli che firma il vantaggio della squadra di Andy Selva. Dieci minuti dopo, il centravanti biancorosso fa tutto da solo. Prima il colpo di tacco ad eludere l'intervento di due avversari, poi la perfetta difesa del possesso passa ed infine il diagonale che mette il sigillo sulla vittoria e lancia il Pennarossa verso i play-off. Nel finale un altro gol annullato alla squadra di Bizzotto per la presunta posizione irregolare di Nicola Angeli.

Torna al successo anche la Libertas che vince in rimonta la sfida con la Juvenes/Dogana. Poco prima del quarto d'ora, Juvenes in vantaggio grazie ad un autorete di Fraternali sulla conclusione di Baldazzi respinta da Gentilini. La squadra di Amati resta in 10 per l'espulsione di Muccioli e la Libertas nella ripresa capovolge il risultato. E' il cinquantesimo quando Cuomo firma il pareggio con un sinistro che supera il portiere Gobbi. Rimonta completata da Nigretti che trova l'angolo lontano per il definitivo 2 a 1.

A Montecchio finisce senza reti la sfida tra San Giovanni e Murata. Rammarico in casa rossonera per il calcio di rigore sbagliato da Lisi, Benedettini indovina l’angolo e si salva con l'aiuto del palo. Ora il campionato si ferma per le partite della Nazionale. Si torna in campo il 2 e 3 aprile con tre sfide play-off. Libertas - Fiorita, Pennarossa - Faetano e Tre Penne - Virtus.

