CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Tre Fiori, Domagnano, San Giovanni e SM Academy

I giovani terribili di Matteo Cecchetti battono il Cailungo per 2 a 1 e ottengono la seconda vittoria consecutiva. Il Tre Fiori supera per 3 a 0 il Pennarossa mentre il San Giovanni grazie ad un gol di Garcia conquista i tre punti contro il Murata. Una rete di Babboni in pieno recupero regala al Domagnano il successo per 1 a 0 contro la Folgore.

