Vincono Tre Fiori e Pennarossa

Tre Fiori - Cailungo

Complicata la vittoria del Tre Fiori sul Cailungo e il gol di Alessandro Rossi che avrebbe potuto dare la nuova parità ai rosso/verdi, annullato, è regolare. Ma andiamo con ordine. Rigore solare quello fischiato a Luca Angelini, braccio largo, nessuna esitazione per il direttore di gara e trasformazione di Mattia Urbinati, per il vantaggio Cailungo. Il pareggio del Tre Fiori è un regalo di Alberto Gallinetta, l'uscita totalmente fuori tempo, spalanca la porta a Sartori per il comodo appoggio in rete.

Pareggio ristabilito e grandi responsabilità del numero 1 del Cailungo. La difesa rosso/verde completamente in bambola anche in occasione del sorpasso Tre Fiori: sulla verticalizzazione da dietro, Tomassini con il ginocchio serve Sartori, il quale ingaggia un nuovo duello con Gallinetta, il portiere in questo caso tocca, ma non può intercettare la traccia per Patrik Bordon che appoggia in rete. Va in tilt anche la terna arbitrale quando annulla un gol regolarissimo ad Alessandro Rossi. Urbinati lo serve sulla linea di porta quando si trova dietro alla linea della palla, ma se questo non bastasse, è nettamente tenuto in gioco da Davide Simoncini. Grandi proteste, ed errore macroscopico dell'assistente del arbitro. Chiaro che questo è un episodio che pesa enormemente sul risultato. Il punto esclamativo sui tre punti lo mette Tommaso Domini. Ad Acquaviva, Tre Fiori batte Cailungo 3-1.

Cresce il Pennarossa di Andy Selva l'albanese Halilaj evidentemente ha rubato qualche segreto al suo allenatore. Sinistro preciso e Cosmos che va sotto. Reagiscono i giallo/verdi e il pareggio arriva con il bel diagonale di Nicola Zafferani.

Il Pennarossa torna avanti sempre su palla inattiva. Questa volta un calcio d'angolo, la sfera passa, e Martins sul secondo palo appoggia in rete. Serata negativa per gli assistenti. Anche qui negato un gol regolarissimo a Fabio Ramon Tomassini. Sul sinistro vellutato di Halilaj, è tenuto in gioco da tutta la linea difensiva del Cosmos, e di testa in tuffo fa anche un gran gol. Assistente annebbiato e gol annullato, senza motivo. A Dogana, Pennarossa batte Cosmos 2-1.